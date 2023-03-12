البحرين أول دولة في العالم تتسلم المقاتلة الأمريكية "أف 16 بلوك 70"

وهي من أحدث المقاتلات في العالم تتميز بقدرات أمنية وقتالية متقدمة

استلمت مملكة البحرين اليوم الأحد طائرة مقاتلة من طراز "أف 16 بلوك 70" من الولايات المتحدة، وبذلك تصبح المملكة أول دولة في العالم والمنطقة التي تزودها الولايات المتحدة بهذا الطراز من المقاتلات.

البيان الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية إن كانت الصفقة عبارة عن مقاتلة واحدة أو أكثر وذكر أن "مملكة البحرين تسلمت، ممثلة بسلاح الجو الملكي البحريني لقوة دفاع البحرين، أول طائرة مقاتلة من نوع "إف 16 بلوك 70"، (F-16 Block 70)".

ولفت البيان أن تلك المقاتلة تعتبر "من أحدث المقاتلات، والمملكة هي الدولة الأولى من بين دول العالم والمنطقة بالتحديد التي ستتزود بهذا الطراز".

القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ذكر أن أحدث نسخة من المقاتلة "تتميز بقدرات أمنية وقتالية متقدمة" مشددا على أنها إضافة نوعية مهمة إلى سلاح الجو الملكي البحريني، في ظل الظروف الراهنة من تسليح جوي معاصر لمواجهة تحديات القرن الحالي".

المراسم الرسمية لاستلام المقاتلة كانت الجمعة في مقر الشركة المصنعة لوكهيد مارتن بولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة".