إيران تؤكد أن واشنطن قبلت تبادل الأسرى ولديها نص مكتوب

قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، إن الجانب الأميركي قبل بإتمام تبادل السجناء في إحدى المراحل

جددت إيران، اليوم الإثنين، تأكيدها على وجود مفاوضات للاتفاق على صفقة لتبادل الأسرى مع الولايات المتحدة، على الرغم من النفي الأميركي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي، إن "الجانب الأميركي قبل بإتمام تبادل السجناء في إحدى المراحل، بعيدا عن المحادثات الخاصة بالاتفاق النووي"، وشدد على أن لدى بلاده "اتفاقا مكتوبا مع واشنطن حول هذا الملف، لكنها تمتنع عن نشر تفاصيله".

واعتبر ناصر كنعاني، أنه يجب التعامل مع هذا الملف "بواقعية"، ووتابع أن طهران "تؤمن بضرورة الحصول على الضمانات بشأن التزام الجانب الأميركي".

وزعم كذلك أن "بلاده أثبتت عملياً التزامها وإيمانها بالدبلوماسية كحل لتسوية الخلافات".

وكان كنعاني أبدى استغرابه مساء أمس من نفي واشنطن لتصريحات وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان التي كشف فيها التوصل إلى اتفاق لتبادل السجناء بين الطرفين. ودعا إلى عدم استخدام تلك القضية "أداة للألعاب السياسية".

أتى ذلك بعدما أعلن عبد اللهيان التوصل إلى اتفاق "مبدئي" مع الولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء، مضيفاً أن العمل جارٍ على بعض الخطوات التقنية اللازمة.

إلا أن الإدارة الأميركية سارعت إلى النفي، مؤكدة أن تلك التصريحات "كاذبة"، وموضحة في الوقت عينه أنها تسعى جاهدة لإطلاق سراح مواطنيها الثلاثة المعتقلين في إيران.