جزر المالديف تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد السعودية

وأضافت الوزارة: "في ضوء هذه التطورات الإيجابية والمشجعة ، قررت حكومة جزر المالديف استئناف العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية"

أعلنت وزارة الخارجية في جزر المالديف، اليوم الاثنين، أن الحكومة قررت استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "حكومة جزر المالديف ترحب بالإعلان الثلاثي المشترك للسعودية وإيران والصين عن التوصل إلى اتفاق بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية".

وأضافت الوزارة: "في ضوء هذه التطورات الإيجابية والمشجعة ، قررت حكومة جزر المالديف استئناف العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية"، حسب وكالة أنباء نوفوستي.

ومن المعروف، أن جزر المالديف قطعت العلاقات السياسية مع إيران في 17 مايو/أيار 2016 في عهد الرئيس السابق عبد الله يمين عبد القيوم.

وأعلنت إيران والسعودية في بيان مشترك، في وقت سابق ، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية بمبادرة صينية وإعادة فتح السفارتين في البلدين، في غضون شهرين.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الأحد، إن الاتفاق السعودي - الإيراني على عودة العلاقات الدبلوماسية لا يعني التوصل إلى حل لجميع الخلافات العالقة بين البلدين.