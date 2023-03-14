لأول مرة.. إسرائيل تشارك في معرض دفاعي ياباني

ما لا يقل عن 14 صناعة دفاعية إسرائيلية ستقدم تقنياتها المتطورة. من بينها الأنظمة الجوية والأنظمة الأرضية والصواريخ وتقنيات الاتصالات.

سيعرف معرض DSEI Japan، الذي يقام في اليابان، افتتاح أول جناح وطني على الإطلاق لوزارة الأمن الإسرائيلية غدا الأربعاء، وسيستمر من 15 إلى 17 مارس/آذار 2023.

وستتولى مديرية التعاون الأمني الدولي التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية قيادة الجناح، وسيفتتحه رئيس «سيبات» الإسرائيلية، العميد يائير كولاس، الذي سيلتقي مع نظرائه اليابانيين خلال الأسبوع.

ما لا يقل عن 14 صناعة دفاعية إسرائيلية ستقدم تقنياتها المتطورة. من بينها الأنظمة الجوية والأنظمة الأرضية والصواريخ وتقنيات الاتصالات.

وقال العميد يائير لوكاس، إن "الصناعات الأمنية الإسرائيلية المشاركة في المعرض تقدم حلولها التكنولوجية الفريدة الخاصة بها، وكثير منها الأفضل في فئتها في العالم"، وأضاف "يسعدنا المشاركة في معرض DSEI Defense Expo وافتتاح أول جناح وطني لإسرائيل في اليابان، وهي خطوة أخرى في تعميق تعاوننا الأمني".

وتابع العميد يائير لوكاس، "على الرغم من المسافة المادية بين إسرائيل واليابان، فإننا نتشارك في العديد من أوجه التشابه مثل الدول الموجهة نحو التكنولوجيا والابتكار".