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الرئيس السوري يصل إلى موسكو في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي

i24NEWS

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Bachar al-Assad à Moscou le 14 mars 2023
Courtesy (no credit)Bachar al-Assad à Moscou le 14 mars 2023

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد في مطار فنوكوفا الدولي في موسكو، حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء

وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو مساء اليوم في زيارة رسمية إلى روسيا، يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد في مطار فنوكوفا الدولي في موسكو، حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء، حيث كان في استقبال سيادته، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين نائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا في دمشق، والدكتور بشار الجعفري سفير سورية في موسكو.

Courtesy (no credit)
Courtesy (no credit)assad

وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي، كما استعرض الرئيس الأسد حرس الشرف، ويرافق الرئيس الأسد في زيارته وفد وزاري كبير.

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