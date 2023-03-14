القضاء الفرنسي يدين صحافيين فرنسيين في ملف ابتزاز العاهل المغربي

كما اعتبرت المحكمة القضائية بباريس طلب المملكة المغربية مقبولا، وحكمت في هذا الصدد بدرهم رمزي لصالح المغرب، إلى جانب الغرامة المقدرة بـ10000 أورو

ادان القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، الصحافيين الفرنسيين إريك لوران، وكاثرين غراسيي، بالحبس سنة واحدة مع وقف التنفيذ، ودفعهما مشاركة، غرامة قدرها عشرة آلاف يورو، وذلك على خلفية اتهامهما بابتزاز الملك محمد السادس.

كما اعتبرت المحكمة القضائية بباريس طلب المملكة المغربية مقبولا، وحكمت في هذا الصدد بدرهم رمزي لصالح المغرب، إلى جانب الغرامة المقدرة بـ10000 أورو، والتي سيتم اقتسامها بين الطرفين.

وتعود فصول الواقعة، إلى سنة 2015، بعد أن تواصل إريك لوران مع الأمانة الخاصة لملك المغرب للحصول على موعد معه، وتم توقيف لوران في حالة تلبس رفقة كاترين غراسيي، بعد أن تسلما مبالغ مالية ووقعا على عقد خلال لقاء مع محامي القصر المغربي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة لباريس، التي فتحت تحقيقا في الموضوع.

وقضت محكمة النقض الفرنسية، في 2017، بإثبات صحة التسجيلات التي تدين الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين غراسيي في قضية ابتزاز الملك محمد السادس