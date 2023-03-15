السفير الروسي في واشنطن : "لا نسعى لمواجهة مع الولايات المتحدة"

أضاف أناتولي أنتونوف، "هل يمكنكم تخيل رد فعل الصحافة الأميركية والبنتاغون على هذه المسيرة؟ ما نوع هذه المسيرة؟ فكروا قبل أن تستدعوني إلى وزارة الخارجية"

أكد السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، أمس الثلاثاء، بعد اصطدام مقاتلة روسية بطائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية بالبحر الأسود، أن بلاده "لا تريد مواجهة مع الولايات المتحدة"، ولكن "لا سبب للمسيرة الأميركية لتكون بالقرب من الحدود الروسية".

وقال أناتولي أنتونوف،، للصحافيين بعد استدعائه إلى الخارجية الأميركية للتعبير عن "اعتراضها الشديد" بعد الحادث: "هل يمكنكم تخيل ما إذا ظهرت مسيرة كهذه بالقرب من نيويورك أو سان فرانسيسكو؟".

وأضاف أناتولي أنتونوف، "هل يمكنكم تخيل رد فعل الصحافة الأميركية والبنتاغون على هذه المسيرة؟ ما نوع هذه المسيرة؟ فكروا قبل أن تستدعوني إلى وزارة الخارجية. إنها مسيرة متعددة الأغراض، مع قدرات لشن ضربات، مع شحنة متفجرة تبلغ 1700 كيلوجرام، أخبروني كيف سترد أي وزارة دفاع في أي دولة على ظهور تهديد خطر كهذا على حدودها؟"

وتابع أناتولي أنتونوف، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأميركية، أنه يريد أن يوضح "مهنية الطيارين الروس في أفعالهم، إذ أنهم لم يتلامسوا مع المسيرة، ولم يستخدموا أسلحة مقاتلاتهم".

وأكد أنه يعتقد أنه من الأفضل أن تناقش وزارة الخارجية "مناطق التعاون والعمل المشترك، ولكن للأسف تواصلي مع وزارة الخارجية مؤخراً كان عبارة عن رد على احتجاجاتهم على أفعال الاتحاد الروسي"، وبين أن الاتحاد الروسي "ليس مهتماً بمواجهة. الجانب الروسي مهتم بعلاقات براجماتية مع الولايات المتحدة، تراعي مصالح الشعبين الروسي والأميركي".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن سقوط مسيرة من طراز MQ-9" كانت تقوم بعملية روتينية فوق البحر الأسود، بعدما اعترضتها مقاتلتين روسيتين، اصطدمت إحداهما بمروحة المسيرة، وألقتا عليها وقوداً، ما أدى لسقوطها، وهي الرواية التي تنفيها موسكو.