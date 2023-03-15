وأكد بوريل، الذي أعرب مؤخرًا عن اهتمامه بزيارة إسرائيل والضفة الغربية، أمس الثلاثاء مخاوفه بشأن الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة الإسرائيلية.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، رفضت اليوم الأربعاء، طلب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ولم تسمح له بزيارة البلاد بسبب انتقاداته الأخيرة لإسرائيل.

وأكد بوريل، الذي أعرب مؤخرًا عن اهتمامه بزيارة إسرائيل والضفة الغربية، أمس الثلاثاء مخاوفه بشأن الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة الإسرائيلية.

وفي الأسبوع الماضي، نشر بوريل أيضًا مقالًا قارن فيه هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بالهجمات المسلحين الفلسطينيين ضد الإسرائيليين. بالإضافة إلى ذلك، انتقد بوريل العمليات العسكرية الإسرائيلية التي "تتسبب في كثير من الأحيان في مقتل مدنيين فلسطينيين، في كثير من الأحيان دون مساءلة فعالة" و "المستوطنات غير القانونية التي تتوسع".

ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله: "لا يوجد سبب لمكافأته (بوريل) على سلوكه".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن ألقى بوريل أمس الثلاثاء كلمة أمام البرلمان الأوروبي خلال جلسة خاصة حول "تدهور الديمقراطية في إسرائيل" وسط الاحتجاجات المستمرة ضد الإصلاح القضائي.

وشدد بوريل على أن "الاتحاد الأوروبي لن يتدخل في السياسة الإسرائيلية الداخلية، لكنه يتمتع بصلاحية كاملة لمناقشة هذه الديناميكيات وفهم ما يحدث هناك فيما يتعلق بتصورنا للقيم والمصالح في المنطقة".

وأجرى وزير الخارجية الإسرائيلي أمس الثلاثاء، محادثة هاتفية مع بوريل، حيث أدان كل من تعليقاته وجلسة الاتحاد الأوروبي.

وقال كوهين: "لا مكان لأية مقارنة بين ضحايا هجمات الإسرائيليين والمسلحين الفلسطينيين"، وشدد على أن "تدخل الاتحاد الأوروبي في السياسة الداخلية الإسرائيلية وتمويل الأنشطة الفلسطينية التي تشجع على التحريض والدفع لعائلات المنفذين يجب أن يتوقف".