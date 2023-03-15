الرئيس الروسي: ألمانيا ما زالت "محتلة" وغير قادرة على التصرف باستقلالية

أشار بوتين إلى أن "الأمر هو أن السياسيين الأوروبيين أعلنوا بأنفسهم أن ألمانيا لم تكن قط دولة ذات سيادة كاملة بعد الحرب العالمية الثانية"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، إن رد فعل ألمانيا على انفجار خطوط أنابيب بحر الشمال "نورد ستريم" يظهر أنها ما زالت "محتلة" وغير قادرة على التصرف باستقلالية بعد عقود من استسلامها في نهاية الحرب العالمية الثانية.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة "من الناحية النظرية لديها مصلحة" من هذه الحوادث، وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الروسي أن الزعماء الأوروبيين "تعرضوا للترهيب حتى فقدوا إحساسهم بالسيادة والاستقلال".

وأشار بوتين إلى أن "الأمر هو أن السياسيين الأوروبيين أعلنوا بأنفسهم أن ألمانيا لم تكن قط دولة ذات سيادة كاملة بعد الحرب العالمية الثانية"، وأضاف: "لقد سحب الاتحاد السوفيتي قواته في وقت من الأوقات وأنهى ما يرقى إلى احتلال للبلاد. لكن هذا، كما هو معروف، لم يكن الحال مع الأميركيين فهم ما زالوا يحتلون ألمانيا".

وقال بوتين خلال اللقاء إن التفجيرات نُفذت "على مستوى دولة" واستنكر الإشارة إلى أن مجموعة مستقلة مؤيدة لأوكرانيا مسؤولة عن التفجير واصفاً إياها بأنها "محض هراء".

ولفت الرئيس الروسي إلى أن "وقوع انفجار من هذا النوع، بهذه القوة وعلى هذا العمق يمكن فقط أن يتم من خلال خبراء مدعومين من كل أجهزة الدولة التي تمتلك التقنيات اللازمة لذلك".

واعتبر بوتين أن "الولايات المتحدة من الناحية النظرية لديها مصلحة في مثل هذه الحوادث كتفجيرات (نورد ستريم) حتى يتسنى لها تصدير الغاز الطبيعي المسال الخاص بها".

وأشار إلى عدم استطاعة بلاده التحقيق في تفجير أنابيب "نورد ستريم" بسبب أن "الدول الغربية تمنعها من المشاركة في التحقيق"، وأضاف: "من الصعب بالنسبة إلينا أن نطلق تحقيقنا الخاص، عندما يمنعوننا من الوصول إلى مكان العمل الإرهابي هذا".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية حمّلت، الأسبوع الماضي، "جماعة موالية لأوكرانيا" مسؤولية تفجير خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم" 1 و2 العام الماضي.