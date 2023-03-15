بعد تقييمات أمنية: رئيس الحكومة الإسرائيلية سيقصر زيارته الى برلين

المناقشات أجريت اليوم قبل انطلاق نتنياهو في زيارته الى المانيا

بعد إعلان مكتب وزارة الأمن الإسرائيلية يوآف غالانت أمس أن الوزير أجرى مناقشات لتقييم الوضع بخصوص القضية الأمنية التي فرض عليها حظر نشر، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم مشاورات أمنية مع غالانت- قبل سفره الى برلين.

وذكر البيان الصادر عن ديوانه أن"رئيس الحكومة نتنياهو يتابع عن كثب وعلى إطلاع خلال الأيام الأخيرة على التطورات الأمنية مع القيادة الأمنية"، وفي غضون ذلك وعلى خلفية القضية الأمنية أعلن ديوان رئيس الحكومة أن نتنياهو سيقصر رحلته الى ألمانيا وسيعود مساء غد.

ويشار الى أن شابا من قرية سالم (21 عاما) أصيب بصورة خطيرة بتفجير عبوة ناسفة ، وفي أعقاب ذلك عقد وزير الأمن غالانت تقييما أمنيا بحضور رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، رئيس جهاز الشاباك رونين بار، رئيس قسم العمليات الجنرال عوديد بسيوك، رئيس قسم الاستخبارات الجنرال أهارون حليوه.

واستعرض المسؤولون الأمنيون أمام غالانت نتائج تحقيقات أولية، وأصدر الوزير أوامره بمواصلة الجهود لضمان حياة عادية لمواطني إسرائيل". ويعاني المصاب من جروح في كافة أنحاء جسده وهو مخدر ومرتبط بأجهزة تنفس.