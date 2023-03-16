نتنياهو: " إيران تدعو إلى تدمير الدولة اليهودية الوحيدة في العالم. ولن نسمح بمحرقة أخرى".

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الخميس) في برلين، بالمستشار الألماني، أولاف شولتس، وبعد لقائهما عقد الاثنان مؤتمرا صحفيا وأدلى فيهما بتصريحات.

وأشار المستشار الالماني إلى قضية "التعديلات" في الجهاز القضائي وقال إن "حرية النظام القضائي ضرورية". من جانبه قال نتنياهو: "إسرائيل دولة ديمقراطية وستبقى ديمقراطية ليبرالية".

وأضاف شولتس: "نحن قلقون من التصعيد في الشرق الأوسط، لقد عبرت عن حزني وصدمتي إزاء العمليات الأخيرة ضد إسرائيل. نحن نؤيد حل الدولتين، وأن يعيش الشعبان معًا. ألمانيا تدعو الطرفين لتجنب الإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها أن تعرض كلا البلدين للخطر، بما في ذلك البناء في المستوطنات ".

بعد ذلك، ألقى رئيس الوزراء نتنياهو كلمة قال فيها: "الصداقة بين الدولتين قوية. هناك ماض صعب، لكن هناك أمل في مستقبل أفضل، وباسم إسرائيل، أعرب عن تقديري لالتزامكم بامن إسرائيل، ولموقفكم ضد معاداة السامية. أريد أن أعمل معكم لتعميق العلاقات الاقتصادية ".

وبالنسبة للتعديلات على الجهاز القضائي قال نتنياهو "إن ما يقولونه إنني أضر بالديمقراطية غير منطقي، فنحن ببساطة نجهز أنفسنا لنتوازى مع الديمقراطيات الأخرى. لن نعطي سلطة ديكتاتورية لأي حزب. نحن نوازن السلطات لأنه لا يوجد توازن في إسرائيل اليوم. الإصلاح في الجهاز القضائي هو الذي سيحمي حقوق الأقليات". وقال شولتز بالنسبة لهذه النقطة "ان الديمقراطية ليست حكم الأغلبية فقط ، بل هي حماية الأقليات".

واضاف نتنياهو: "يمكننا العمل معا من أجل مستقبل مشترك أفضل ضد الأخطار والتهديدات المشتركة، وأخطر شيء هو إيران ومحاولتها للحصول على أسلحة نووية. على ألمانيا وإسرائيل "الوقوف معاً في مواجهة الأخطار المشتركة. لأن إيران تدعو إلى تدمير الدولة اليهودية الوحيدة في العالم. ولن نسمح بمحرقة أخرى".

وقال رئيس الحكومة "سنبذل قصارى جهدنا لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. وسنبذل قصارى جهدنا للدفاع ضد الدمار والتصدي لعدوانها في المنطقة. نحن قلقون من أولئك الذين يريدون إشعال المنطقة. سنحاول الحفاظ على السلام والهدوء".

كما والتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في القصر الرئاسي في برلين. ومن بعد ذلك سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة بوفد من مسؤولي الصناعات الدفاعية في ألمانيا. تم تنظيم الاجتماع من قبل العاملين في صناعة الطيران، مع الاهتمام الذي أعربت عنه ألمانيا في الخلفية بنظام الأسلحة الإسرائيلي "حاتس 6".