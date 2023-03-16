الأمم المتحدة: روسيا ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، بما في ذلك قتل واغتصاب وترحيل أطفال

الأمم المتحدة: روسيا ارتكبت جرائم حرب ضد المدنيين في أوكرانيا

أدانت هيئة تحقيق مفوضة من الأمم المتحدة، جرائم حرب واسعة النطاق ارتكبتها روسيا في أوكرانيا من بينها القتل العمد والتعذيب وترحيل الأطفال، وأوضحت الوكالة أن التقرير الذي يستند إلى أكثر من 500 مقابلة، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية وزيارات لمواقع الاحتجاز والقبور، في وقت من المتوقع أن تسعى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى اعتقال مسؤولين روس لترحيلهم قسرًا أطفالًا من أوكرانيا واستهداف البنية التحتية المدنية.

كما وثق التقرير أيضا عددا صغيرا من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأوكرانية، "بما في ذلك الهجمات العشوائية المحتملة وحادثتين يمكن اعتبارهما جرائم حرب، حيث تم إطلاق النار على أسرى الحرب الروس وإصابتهم وتعذيبهم"، بحسب ما أفاد بيان حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ولفت تقرير التحقيق الذي نشرته الهيئة التابعة للأمم المتحدة إلى أن السلطات الروسية ارتكبت انتهاكات عديدة فيما يخص القانون الإنساني الدولي وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من جرائم الحرب.

وأوردت الوثيقة تفاصيل أساليب التعذيب المستخدمة في المعتقلات الروسية، حيث تعرض الضحايا للصعق بالصدمات الكهربائية بهاتف عسكري، أو التعليق من السقف في وضع ببغاء. ومن جانبها نفت روسيا ارتكاب فظائع أو استهداف المدنيين في أوكرانيا، منذ بداية العملية العسكرية على الأراضي الأوكرانية في الـ 24 من شهر فبراير من العام الماضي 2022.