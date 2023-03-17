الرئيس الصيني سيزور روسيا الأسبوع المقبل: "الغرض من الزيارة هو تعميق الثقة بين الدول"

الكرملين : "خلال المحادثات، سيناقش الطرفان زيادة تطوير العلاقات والتعاون الاستراتيجي وسيوقعان العديد من الوثائق المهمة"

سيزور الرئيس الصيني شي جين بينغ روسيا الأسبوع المقبل. وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الزيارة ستتم بعد "دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهدفه تعميق الثقة بين البلدين". وقال الكرملين إنه "خلال المحادثات، سيناقش الطرفان زيادة تطوير العلاقات والتعاون الاستراتيجي وسيوقعان العديد من الوثائق المهمة".

وأكدت وزارة الخارجية الصينية زيارة شي جين بينغ لموسكو في الفترة من 20 إلى 22 آذارالجاري، موضحة أن "الزيارة ستعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية وستعزز الثقة المتبادلة بين البلدين". وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية إلى أن "زيارة شي جين بينغ لروسيا ستعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات بين روسيا والصين".

وفي الفترة الأخيرة أظهرت بعض البيانات التجارية والجمركية أن شركات صينية ومن ضمنها واحدة مرتبطة بالحكومة أرسلت إلى "كيانات روسية" نحو 1000 بندقية هجومية ودروع، ومعدات أخرى يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، فضلا عن أجزاء لطائرات بدون طيار، يعتبر هذا الدعم جزء بسيطًا من التقارب الصيني الروسيّ الغير مسبوق .

وعلى الرغم من أن البيانات لا تظهر أن الصين تبيع كمية كبيرة من الأسلحة إلى روسيا للمساعدة في المجهود الحربي، إلا أنها تكشف أن الصين تزوّد الشركات الروسية بمعدات "مزدوجة الاستخدام" لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا – بمعنى مواد تجارية يمكن استخدامها أيضًا في ساحة المعركة في أوكرانيا.

ومنذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانيةفي شباط من العام الماضي، حاولت الصين الوقوف على الحياد، إلا أن جل مواقفها كانت لصالح روسيا كما أنها اتهمت مرارا الغرب بعدم الأخذ بعين الاعتبار الهواجس الأمنية الروسية.