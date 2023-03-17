بعد الرحلات الجوية إلى روما وبرلين، سيتوجه رئيس الوزراء أيضًا إلى إنجلترا

يتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى لندن من الخميس إلى السبت. اعلن ذلك اليوم (الجمعة) في ديوان رئاسة مجلس الوزراء، وبحسب ما نشرت القناة 13 أنه بعد الرحلات الجوية إلى روما وبرلين، سيتوجه رئيس الوزراء أيضًا إلى إنجلترا.

وذكرت مصادر مطلعة على الأمر أنه من المتوقع أن يلتقي نتنياهو مع نظيره ريشي سوناك. حتى في هذه الحالة، من المتوقع أن يبقى نتنياهو في عطلة نهاية الأسبوع في إنجلترا.

عاد نتنياهو الليلة من زيارة سياسية لألمانيا، وأعرب رئيس الجالية اليهودية في ألمانيا عن قلقه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تعمل حكومته على تقسيم المجتمع الإسرائيلي.

ولخص مكتب نتنياهو نفسه اللقاء بين رئيس الوزراء نتنياهو والمستشار الألماني شولتس بأنه "ناجح" وأوضح أنه "من بين أمور أخرى، تمت مناقشة التحديات الأمنية المشتركة، وهو الموضوع الذي أدى إلى زيارة رئيس الوزراء لبرلين".

لكن المستشار نفسه لخص الزيارة بشكل مختلف في تغريدة نشرها الليلة الماضية: "نحن نتابع بقلق شديد النقاش حول الإصلاحات القضائية في إسرائيل. النظام القضائي المستقل سلعة ثمينة في أي ديمقراطية. من المهم السعي للحصول على إجماع اجتماعي واسع النطاق".