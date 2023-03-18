تقرير: حوالي 800 ألف من المواطنين بكوريا الشمالية تطوعوا بالجيش لمواجهة الولايات المتحدة

وقالت الصحيفة، إن "حوالي 800 ألف من الطلاب والعاملين عبروا يوم الجمعة فقط عن رغبتهم في التجنيد أو إعادة الانضمام إلى الجيش لمواجهة الولايات المتحدة".

أكدت صحيفة رودونغ سينمون الرسمية في كوريا الشمالية، أن مئات الآلاف من المواطنين في البلاد تطوعوا للانضمام إلى جيشها أو إعادة تجنيدهم للقتال ضد الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة، إن "حوالي 800 ألف من الطلاب والعاملين عبروا يوم الجمعة فقط عن رغبتهم في التجنيد أو إعادة الانضمام إلى الجيش لمواجهة الولايات المتحدة".

يأتي ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخها الباليستي العابر للقارات هواسونغ-17 ردا على تدريبات عسكرية جارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

صواريخ كوريا الشمالية الباليستية محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأثار الإطلاق إدانة من حكومات في سول وواشنطن وطوكيو.

وبدأت القوات الكورية الجنوبية والأميركية يوم الاثنين تدريبات مشتركة تستمر 11 يوما، والتي أطلق عليها اسم "درع الحرية 23"، والتي تجرى على نطاق لم يتكرر منذ 2017 لمواجهة التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية.

واتهم زعيم كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بزيادة التوتر بهذه التدريبات العسكرية.