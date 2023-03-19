خاص لـ I24NEWS مبعوث أذربيجان : "السفارة وسيلة لتعزيز العلاقات مع إسرائيل"

وردا على سؤال حول الموقف من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأكد أنه "يدين كل عمل إرهابي، مهما كانت أسبابه"

ناقش سفير أذربيجان لدى إسرائيل، مختار محمدوف، على i24NEWS اليوم الأحد، موضوع الافتتاح المرتقب للسفارة الجديدة في إسرائيل، وأشار إلى الاستقبال الحار الذي لقيه في الدولة اليهودية.

وقال مختار محمدوف "نحن نعتبر فتح السفارة وسيلة لتوسيع تعاوننا مع اسرائيل"، وردا على سؤال حول الموقف من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأكد أنه "يدين كل عملية عدائية، مهما كانت أسبابها"، وأردف أنه "يعتقد أنه ينبغي السعي لحل دبلوماسي".

وكانت قد أعلنت باكو عن قرار تاريخي بفتح سفارة أذربيجانية في إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حيث ستكون البعثة الأولى لدولة تنتمي أغلبية سكانها وحكومتها إلى الشيعة.

ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف إلى إسرائيل في 29 آذار\ مارس الجاري لفتح السفارة الأذرية في البلاد.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها إلى إسرائيل وزير خارجية أذربيجاني منذ عشر سنوات، وستكون السفارة الأذربيجانية أول سفارة في إسرائيل لدولة تكون حكومتها وأغلبية مواطنيها من المسلمين الشيعة.

ووافق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، على قانون فتح سفارة في إسرائيل، بعد نحو أسبوع على إنشائها في تل أبيب بموافقة برلمان البلاد. هذه أول دولة شيعية تفتح سفارة في إسرائيل.