رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي يجريان محادثة هاتفية حول إيران والإصلاح القضائي

وأطلع نتنياهو بايدن على آخر التطورات المتعلقة بالهجوم المتطرف الذي وقع اليوم في بلدة حوارة بالضفة الغربية، والذي أسفر عن إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تعد أنها أول اتصال مباشر بين الزعيمين منذ تولي نتنياهو السلطة في أواخر العام الماضي.

وأطلع نتنياهو بايدن على آخر التطورات المتعلقة بالهجوم الذي وقع اليوم في بلدة حوارة بالضفة الغربية، والذي أسفر عن إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة بعد أن أقدم فلسطيني مسلح بإطلاق النار على سيارته.

ووقع الهجوم على مرأى ومسمع من زوجة الرجل الإسرائيلي، مما أدى إلى إصابتها بنوبة هلع.

وأكد الزعيم الإسرائيلي أن "الدولة اليهودية ستستمر في العمل في كل مكان ضد مرتكبي العمليات العدائية"، كما ركز الحديث على التهديد النووي الايراني وتوسيع دائرة السلام.

فيما يتعلق بالإصلاح القانوني، قال نتنياهو للزعيم الديمقراطي إن "إسرائيل كانت وستظل ديمقراطية قوية وحيوية"، كما تقدم بشكر الرئيس الأمريكي على التزامه الثابت بأمن إسرائيل.