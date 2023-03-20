الرئيس المصري يبحث مع مسؤولين روس مشروع إنشاء محطة نووية

وبدأت شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية المملوكة للدولة تشييد أول محطة نووية مصرية في الضبعة في يوليو/تموز من العام الماضي

أعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى أمس الأحد محادثات مع مسؤولين روس رفيعي المستوى جرى خلالها بحث المشروعات المشتركة لا سيما فيما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية التي تشيدها روسيا على الساحل الشمالي لمصر بالإضافة إلى إمدادات الحبوب والأمن الغذائي.

وأضافت الرئاسة أن "الاجتماع الذي حضره مسؤولون من بينهم وزير التجارة الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناول أيضا إنشاء منطقة صناعية روسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جانب استثمارات أخرى".

وبدأت شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية المملوكة للدولة تشييد أول محطة نووية مصرية في الضبعة في يوليو/تموز من العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر العمل حتى عام 2030 على الأقل.

وتحاول مصر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا تحقيق التوازن في العلاقات طويلة الأمد مع كل من روسيا والقوى الغربية.

ومصر مستورد رئيسي للقمح الروسي وبدأت تعتمد بشكل أكبر على الإمدادات من روسيا منذ أن تسببت الحرب في وقف مشترياتها من الحبوب من أوكرانيا.