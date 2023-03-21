فرنسا تستنكر تصريحات سموتريتش "غير المسؤولة" التي تنكر وجود الفلسطينيين تاريخيا

وعلقت وزارة الخارجية الفرنسية: "ندعو أولئك الذين تم استدعاؤهم إلى مناصب رفيعة في الحكومة الإسرائيلية لإظهار الكرامة المطلوبة واحترام كرامة الآخرين

استنكرت فرنسا اليوم الثلاثاء التصريحات "غير المسؤولة" لوزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والذي نفى من خلالها وجود الفلسطينيين تاريخيا خلال امسية نظمت الأحد الماضي، في باريس.

وعلقت وزارة الخارجية الفرنسية: "ندعو أولئك الذين تم استدعاؤهم إلى مناصب رفيعة في الحكومة الإسرائيلية لإظهار الكرامة المطلوبة واحترام كرامة الآخرين والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات تساهم في تصعيد التوترات". الشؤون في بيان صحفي.

وقد أدانت تصريحات سموتريتش أيضا كل من، الإمارات والأردن والمملكة العربية السعودية وأيضا من قبل مصر والسلطة الفلسطينية وبعض النواب الإسرائيليين.

Yonatan Sindel/Flash90 وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

وكان وزير المالية قد قال مساء الأحد، بحسب مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ، "لا يوجد فلسطينيون، الشعب الفلسطيني اختراع لم يتجاوز عمره 100 سنة".

واضاف ان "كراهية اسرائيل في كل مكان"، مؤكدا أن "الأشخاص في الغرفة تعرضوا للتهديد. هذا مثال على كل الكراهية التي تثيرها إسرائيل، ولهذا السبب يحتاج اليهود إلى دولة قوية. في مواجهة معاداة السامية ، يجب أن نكون أقوياء. دولة إسرائيل الواثقة والمزدهرة اقتصاديًا، والتي تعمل كدعم لجميع يهود العالم".

وهاجمت وزارة الخارجية الأردنية في وقت سابق تصريحات سموتريتش واستخدامه خريطة إسرائيل الكبرى والتي تنتهك الحدود الأردنية مطالبة إسرائيل باتخاذ موقف واضح تجاه تصرفات الوزير معتبرة ذلك بأنه انتهاك لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين.

ودعت الخارجية الأردنية أمس الإثنين السفير الإسرائيلي لديها الى محادثة توبيخ للتعبير عن احتجاج المملكة على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المحرضة ضد الشعب الفلسطيني إلى جانب خريطة إسرائيل الكبرى التي شملت أيضا أراضي المملكة الهاشمية.