الحرس الثوري الإيراني يهدد الرئيس الأذربيجاني

إن رسالة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى باكو وداعميها واضحة: "سيد علييف، سيكلفك ذلك غاليا". تبدأ الرسالة المهددة بحجة أصلية ضد علييف

نشرت قنوات التلغرام الرسمية للحرس الثوري الإيراني، في 21 آذار / مارس، "Sepah_pasdaran" و "IRGCQODS Niru-ye Qods"، تهديدات مباشرة ضد الرئيس الأذربيجاني إلهام حيدر أوغلو علييف، وبحسب هذه الرسائل، فإن تطور الوضع على الحدود الشمالية لإيران يتعارض تمامًا مع مصالح البلاد، لأنه يشير إلى أن نوايا نظام باكو، التي يحركها "النظام الصهيوني"، "يجب أن تتخذ عملا عدائيا ضد أرمينيا ".

إن رسالة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى باكو وداعميها واضحة: "سيد علييف، سيكلفك ذلك غاليا". تبدأ الرسالة المهددة بحجة أصلية ضد علييف ، مدعيا أن حالته العقلية آخذة في التدهور بسبب "الأوهام الناجمة عن الاستهلاك المتهور للمخدر".

ويوضح بعد ذلك أن حكم الرئيس الأذربيجاني، الذي تخيم عليه الأوهام المذكورة أعلاه، منحرف وأنه يعتقد "أنه من خلال مهاجمة المناطق الحدودية لإيران وأرمينيا، يمكنه السيطرة على هذه المناطق وذلك بإغلاق قناة الاتصال. بين إيران وروسيا وأوروبا سيحصل على تنازلات من إيران ويلجأ إلى الابتزاز ".

Présidence iranienne / AFP عناصر من الحرس الثوري الإسلامي يسيرون في العرض العسكري السنوي "أسبوع الدفاع المقدس" أمام مسؤولين إيرانيين

وينتهي بيان الحرس الثوري بتحذير: "في حالة حدوث عمل غبي في القوقاز، حتى لو دعاك العالم كله أخي وكل الدول النووية تدعمك، فإن سهام رماة هذه القطعة من الأرض المنفصلة سوف تعود إلى هذه الأرض إلى وطنها ". يستهدف هذا التهديد الواضح الأخير كل أنحاء أذربيجان، مما يضمن قيام الحرس الثوري بالإشراف شخصيًا على ضم الأراضي الأذربيجانية في حالة الحرب.

وذكرت قناة نيرو-يي القدس أنه "لأي عمل من جانب باكو يهدف إلى تغيير الحدود الجيوسياسية، فإن إيران ستسعى إلى رد عسكري" ، بينما قد تهاجم إسرائيل أهدافًا في إيران "للدفاع عن ابنها المتبنى باكو".

AP Photo/Vahid Salemi عناصر من الحرس الثوري الإيراني يحمون صواريخ "شهاب 3" و "خيبر باستر" المعروضة في طهران

مثل هذه التهديدات ضد علييف غير مسبوقة. لم يسبق من قبل أن تجرأت هيئة إيرانية رسمية على مخاطبة الزعيم الأذربيجاني بهذه الطريقة، مؤكدة بشكل خاص على صلاته بإسرائيل. ونشرت وسائل الإعلام بشكل متكرر رسوم كاريكاتورية معادية للسامية تصور علييف على أنه يهودي ذو أنف معقوفة. هذا النوع من التهديد هو بالطبع خطوة أقرب إلى تصعيد عسكري خطير.