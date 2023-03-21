وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث مع نظيره البريطاني الملف الإيراني والعلاقات الاقتصادية

ووقع الوزيران على وثيقة "خارطة الطريق" التي سترسخ وتعمق العلاقات الإسرائيلية البريطانية للسنوات العشر القادمة ".

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، بنظيره البريطاني جيمس كليفرلي، في لندن لمناقشة الأمن الإقليمي مع التهديد الإيراني والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبحسب بيان رسمي عقب الاجتماع ، فإن وزراء الخارجية "اتفقوا على أن استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم إلى المستويات المحظورة والخطيرة سينتج عنه عواقب وخيمة من جانب المجتمع الدولي".

وفي هذا السياق، قال كوهين، "تحدثت مع زميلي حول التحديات التي نتشاركها جميعًا، وعلى رأسها إيران النووية"، وأضاف، "تتفق إسرائيل وبريطانيا على أنه يجب عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحد ضد التهديد الإيراني".

كما ناقش المسؤولان العلاقات الاقتصادية بين البلدين ووقعا اتفاقية تهدف إلى تعميقها.

وقال وزير الخارجية إيلي كوهين للوزير، إنه "يأمل في أن يؤدي استمرار تعميق النشاط الاقتصادي بين البلدين إلى إتاحة فرصة للمؤسسات المالية البريطانية والعوامل في إسرائيل".

ووقع الوزيران على وثيقة "خارطة الطريق" التي سترسخ وتعمق العلاقات الإسرائيلية البريطانية للسنوات العشر القادمة ".

وتابع كوهين، "أبلغت الوزير عن الوفد الاقتصادي الذي أقوده في هذه الزيارة، مع التركيز على التقنيات المالية، من أجل تحقيق الإمكانات الاقتصادية بين البلدين". وقال عن الصفقة إن "اتفاقية خارطة الطريق التي وقعناها اليوم ستوسع التعاون بين الدول في مجالات التكنولوجيا والصحة مع أحد أفضل أصدقائنا لسنوات عديدة قادمة".

Keith Eccles وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين (إلى اليمين) ونظيره البريطاني جيمس كليفرلي يوقعان وثيقة "خارطة طريق" لتعميق العلاقات بين إسرائيل والمملكة المتحدة للسنوات العشر القادمة.

كما أعرب كوهين عن تقديره لتعاون بريطانيا العظمى في المحافل الدولية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نظمت الجالية اليهودية في لندن احتجاجات قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للعاصمة البريطانية بعد ظهر يوم الخميس بسبب الإصلاح القضائي. وسيلتقي برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لأول مرة في لندن بعد زياراته الأخيرة لباريس وروما وبرلين.