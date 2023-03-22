ركاب طائرة من برشلونة إلى إسرائيل تلقوا رسائل تهديد على هواتفهم

أعلنت رئيسة بلدية برشلونة أدا كولاو إنهاء توأمة مدينتها مع إسرائيل بسبب سياسة "الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين"

توصل العديد من الركاب على متن رحلة من برشلونة إلى إسرائيل، برسائل تهديد على هواتفهم المحمولة عندما كانوا على متن الطائرة على استعداد للإقلاع مساء أمس الثلاثاء.

وأدت هذه التهديدات إلى إنزال جميع الركاب وتأجيل الإقلاع. ولم تصدر شركة الخطوط الجوية الإسبانية Vueling أي بيان بشأن الحادث، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الرسالة التي تلقاها ركاب الرحلة باللغتين الإنجليزية والعربية، "لا تحزن: الله معنا".

في فبراير/شباط، أعلنت رئيسة بلدية برشلونة أدا كولاو إنهاء توأمة مدينتها مع إسرائيل بسبب سياسة "الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين" و"الانتهاك الصارخ والمنهجي لحقوق الإنسان". وفقا للبيان الصادر عنها

وجاء قرار رئيسة بلدية برشلونة بعد أقل من عام على إطلاق المدينة حملتي "شالوم برشلونة" و "برشلونة تربط إسرائيل" لجذب السائحين اليهود والإسرائيليين الحريصين على التعرف على تراثهم. في الصيف الماضي، كما افتتحت المدينة أول مطعم كوشير في العالم حائز على نجمة ميشلان.

تم توأمة برشلونة وتل أبيب في عام 1998 عندما وقعا بشكل مشترك اتفاقية توأمة مع مدينة غزة.