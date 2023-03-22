انتهاء الأزمة السياسية: بولندا تعلن عودة سفيرها إلى إسرائيل

تعهدت بولندا وإسرائيل بتحسين العلاقات التي تدهورت بعد أن أصدرت وارسو قانونًا في عام 2021 يحد من قدرة اليهود على استعادة ممتلكات الحرب العالمية الثانية

أعلنت إسرائيل وبولندا، الأربعاء، انتهاء الأزمة السياسية بين البلدين، وأعلنا عودة السفير البولندي إلى الدولة اليهودية، بعد تدهور العلاقات بين الحكومتين.

جاء هذا الإعلان بعد أن التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع نظيره البولندي زبيغنيو راو في الدولة الأوروبية، وأعقب استئناف وفود الشباب إلى بولندا، التي قامت إسرائيل بحظرها في السابق على خلفية المطالبة البولندية بالتحكم بالمحتوى المعلوماتي المقدم لمثل هذه المجموعات الإسرائيلية.

وفي بيان، عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين على التطورات بالقول "أهنئ الحكومة البولندية على قرارها إعادة سفيرها إلى إسرائيل. يمثل هذا القرار خطوة إيجابية إلى الأمام في علاقاتنا الدبلوماسية، وأنا متأكد من أنه سيؤدي إلى تعاون أوثق بين بلدينا". وأضاف "أتطلع الى استمرار الحوار وتعزيز علاقاتنا".

في تموز/يوليو من العام الماضي، تعهدت بولندا وإسرائيل بتحسين العلاقات التي تدهورت بعد أن أصدرت وارسو قانونًا في عام 2021 يحد من قدرة اليهود على استعادة ممتلكات الحرب العالمية الثانية.