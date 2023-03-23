أميرعبداللهيان: "نحن على استعداد لتقديم أي مساعدة في تسریع بحل الأزمة الأوكرانية الروسيّة"

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، لنظیره السويسري، في اتصال هاتفيّ ان إيران ضد استمرار الحرب الرّوسيّة الأوكرانيّة و قال: "نحن على استعداد لتقديم أي مساعدة في تسریع بحل الأزمة".

و ناقش وزيرا الخارجيّة، وجهات النظر المتبادلة حول أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. و شكر أمير عبد اللهيان نظيره السويسري على رسالة التهنئة بمناسبة حلول العام الجديد وبداية شهر رمضان المبارك. بحسب وكالة "ارنا" الرسميّة الإيرانيّة.

و أعلن وزير الخارجية في إشارة إلى العلاقات الجيدة والتاريخية بين الجمهورية الإيرانية والاتحاد السويسري، عن استعداد إيران لعقد الجولة الثالثة من اللجنة المشتركة بين البلدين.

وأعرب أمير عبداللهيان، عن تقديره لجهود الحكومة السويسرية كحامية لمصالح الجمهورية الإيرانية في المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بآخر التطورات المتعلقة بالعلاقات بين طهران والرياض وقال: نحن مستعدون لعقد لقاء مع الجانب السعودي في الموعد المتفق عليه بهدف إعادة فتح سفارتي البلدين. واعتبر الاتفاق بين إيران والسعودية لإعادة العلاقات الدبلوماسية نقطة تحول في السلام والاستقرار في المنطقة.