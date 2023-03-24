ردًا على الهجوم الذي نفذته مسيّرة: القوات الأميركية تشن ضربات في سوريا

أوستن : "كما أوضح الرئيس بايدن، سنتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا وسنرد دائمًا في الوقت والمكان اللذين نختارهما".

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الليلة (بين االخميس والجمعة)، أن الولايات المتحدة هاجمت أهدافا إيرانية في سوريا، ردا على هجوم بطائرة مسيرة يوم أمس قتل فيه متعاقد أمريكي وأصيب شخص آخر وخمسة جنود. وبحسب إعلان الولايات المتحدة، فإن الإجراء الذي نفذته الطائرات كان دقيقا ضد عدة أهداف في شمال شرق البلاد.

وأضاف البنتاغون أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تقدّر أن الطائرة بدون طيار "من أصل إيراني". وأشار إلى أن القتيل مقاول أميركي، لافتا إلى أن المصابين هم خمسة جنود ومقاول أميركي آخَر. ونقل البيان عن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قوله "أذنتُ لقوات القيادة المركزية الأميركية بشن ضربات جوية دقيقة الليلة في شرق سوريا ضد منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني".

وأوضح أن "الضربات الجوية جاءت ردا على هجوم اليوم وسلسلة من الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف في سوريا من جانب مجموعات تابعة للحرس الثوري".

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن اثنين من أفراد الخدمة الذين أصيبوا الخميس عولجوا في الموقع بينما تم على الفور إجلاء الجنود الثلاثة الآخرين والمقاول الأميركي الآخَر إلى العراق. وقال أوستن "كما أوضح الرئيس بايدن، سنتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا وسنرد دائمًا في الوقت والمكان اللذين نختارهما".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهي منظمة موالية للمعارضة السورية مقره الندن، بسقوط ضحايا في الهجوم الذي نفذته الولايات المتحدة في شرق البلاد، والذي تضرر خلاله مستودعات ذخيرة، ما أدى إلى انفجارات ثانوية.