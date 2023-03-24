رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي نظيره البريطاني في لندن وإلغاء البيان المشترك بينهما على خلفية الاحتجاجات

على خلفية الاحتجاجات في لندن: تم إلغاء البيان المشترك لنتنياهو ورئيس الوزراء البريطاني

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع نظيره البريطاني ريشي سوناك في داونينج ستريت، اليوم الجمعة، وسط جدل حول الإصلاح القضائي المخطط له في إسرائيل، حيثتم إلغاء البيان المشترك بينهما على خلفية الاحتجاجات حول الإصلاح الصقائي، وسمعت أصوات المتظاهرين وهم يهتفون "نتنياهو يذهب إلى السجن، لا يمكنك التحدث باسم إسرائيل" ، محاطين بالشرطة البريطانية والحواجز المعدنية.

وناقش الزعيمان الملف النووي الإيراني. وشكر رئيس الوزراء نتنياهو رئيس الوزراء سوناك على موقف بلاده الحازم بشأن هذه القضية، وأشار إلى أنه يجب على القوى زيادة الردع والضغط على إيران كما ناقش الجانبان تعميق التعاون الاستراتيجي في المجالات الأمنية والاستخباراتية والاقتصادية بين اسرائيل وبريطانيت. وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على إقامة حوار استراتيجي بقيادة مستشاري الأمن القومي.

لقاء نتنياهو مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، جاء على غرار اللقاءات مع رؤساء حكومة وقيادات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، التي تناولت محاربة البرنامج النووي الإيراني ومحاولة نتنياهو تشكيل جبهة دولية موحدة ضد إيران. الى جانب طرح الغاز الإسرائيلي وإمكانية تصديره الى القارة الأوروبية علاوة على مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط.

وعند وصوله إلى لندن، استقبل نتنياهو حفل استقبال ضم العشرات من المتظاهرين الذين وقفوا مع الأعلام الإسرائيلية بالقرب من مختلف النقاط المخطط لها في إطار زيارته. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "ديكتاتور في طور التكوين" و "الدكتاتورية بدأت" ودعت اللافتات إلى الديمقراطية وضد الديكتاتورية. ونظّم المظاهرات يهود بريطانيون وإسرائيليون تحت منظمة "Defend Against Democracy".

باستثناء الاجتماع بين نتنياهو وسنواك، لم يتم إعطاء تفاصيل حول اجتماعات أخرى كجزء من الزيارة، بحيث رفضت العديد من الأطراف في المجتمع الدولي، على خلفية الثورة القانونية، الاجتماع مع الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيلين عندما قاموا بزيارة الدول الأوروبية.

ويتواجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في العاصمة البريطانية في زيارة رسمية يلتقي خلالها المسولين البريطانيين وفي مقدمتهم نظيره ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني. وكان نتنياهو قد زار قبل أسبوعين العاصمة الإيطالية ومن ثم زار الأسبوع الماضي العاصمة الألمانية والتقى خلال الزيارتين مع نظرائه.