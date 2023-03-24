رئيس المؤتمر اليهودي العالمي لـ i24NES : "عودة ظهور معاداة السامية في حرم الجامعات ويجب التصدي لها"

رونالد لودر :"يجب أن نرى تصريحات من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وحكومات أخرى تدين الكراهية ضد اليهود وتقول إنه لا مكان لها في بلادهم".

قال رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد ستيفن لودر لـ i24NEWS، أمس الخميس، إن "معاداة السامية لم تختف أبدًا حقًا، إلا أن عودة ظهورها مؤخرًا يرجع إلى الحملات المنسقة لإضفاء الشرعية عليها، لا سيما في حرم الجامعات"وشدد على أن"كل شيء يبدأ من القمة"وتابع "يجب أن نرى تصريحات من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وحكومات أخرى تدين الكراهية ضد اليهود وتقول إنه لا مكان لها في بلادهم".

جاءت تصريحات رونالد لودر مقابلة له مع قناة i24NES في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث تعقد قيادة الكونغرس اجتماعا تنفيذيا سنويا، حيث أكد على أن "العامل الرئيسي الآخر في تصاعد الكراهية المعادية للسامية، في أوروبا وأماكن أخرى، هو الإنترنت، حيث تساهم بؤر التحريض والدعاية والأخبار الكاذبة في تصاعد التطرف، بينما في الماضي ، كان التحيز المعاد للسامية مصدر إحراج ، لم يعد الأمر كذلك مع المشاهير مثل كاني ويست والعديد من الأشخاص الآخرين الذين يتحدثون عنه علانية.

وأشار رونالد لودر إلى إسبانيا باعتبارها مثالاً إيجابياً لحكومة تقدم مثالاً إيجابياً في هذا الصدد ، قائلاً إن قرار عقد الاجتماع التنفيذي لـ WJC في مدريد يمثل تعبيراً عن الامتنان.

وردا على سؤال حول الانفصال المتزايد بين إسرائيل والشتات اليهودي، لا سيما في الولايات المتحدة، قال لودر إن "الافتقار إلى اليقظة من جانب وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤول جزئيًا على الأقل عن الشعور بالاغتراب"

فيما يتعلق بقضية الفلسطينيين، دعا لودر إلى "خطة مارشال" ، أي استثمار ضخم من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية وإسرائيل من شأنه أن يخفف من الفقر العديد من الفلسطينيين ويمكن أن يغير قواعد اللعبة في الصراع المستمر منذ فترة طويلة.