إسبانيا والمغرب : مفاوضات لإدارة المجال الجوي في الصحراء

تأتي المفاوضات في سياق التحول الإسباني المعلن بشأن قضية الصحراء، والذي انطلق في 19 مارس/ آذار 2022، مع خروج مدريد من المنطقة الرمادية

كشفت الحكومة الإسبانية عن أن المفاوضات مع المغرب، بشأن إدارة وتنسيق المجال الجوي بين البلدين "بدأت بالفعل"، وذلك بهدف "تحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات والتعاون الفني"، وتماشياً مع النقطة 7 من الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل/ نيسان 2022، والتي كانت قد أشارت إلى أنه "سيتم إطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية".

وبحسب ما نشرته صحيفة "أي بي سي" الإسبانية أول من أمس الأربعاء، فإن إعلان الحكومة الإسبانية عن بدء المفاوضات مع الجانب المغربي، جاء في جوابها عن سؤال لعضو مجلس الشيوخ، عن تحالف جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، بخصوص مفاوضات نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب.

وتأتي المفاوضات في سياق التحول الإسباني المعلن بشأن قضية الصحراء، والذي انطلق في 19 مارس/ آذار 2022، مع خروج مدريد من المنطقة الرمادية بإعلانها، لأول مرة علناً، دعمها موقف الرباط ومقترحها للحكم الذاتي في الصحراء، في تغيير جذري وتخلٍّ عما كانت تعتبره الدبلوماسية المغربية غموضاً في الموقف الإسباني.

وقال رئيس مركز "أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية" محمد بودن، إن إعلان الحكومة الاسبانية إجراء مباحثات مع المغرب بخصوص تدبير المجالات الجوية، يمثل امتداداً للدينامية التي انطلقت مند دخول العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة من الشراكة، وتم تفعيل بنود عديدة من البيان المشترك لتكتسب العلاقات بين البلدين زخماً جديداً.

وأضاف محمد بودن، أن "المناقشات المغربية الإسبانية بخصوص تدبير المجالات الجوية تمثل إطاراً عملياً رحباً، واستجابة مرنة تعكس مدى الانفتاح والحوار بخصوص مسائل عالقة، فضلاً عن كونها محطة تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات ومصالح كلا البلدين"، حسب موقع "العربي الجديد".

وأكد محمد بودن، أن "المفاوضات بين البلدين ترمي في النهاية إلى رسم حدود المجالات الجوية، بما يجعل الصحراء ومجالات جوية حيوية أخرى ضمن منطقة معلومات الطيران للمملكة المغربية، واعتمادها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي".

وأشار محمد بودن، إلى أن "ملف تدبير المجالات الجوية يرتبط في العلاقات المغربية الاسبانية ارتباطاً وثيقاً بالقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية، وكذلك أنظمة مراقبة الحركة الجوية ومعلومات الطيران. ولذلك، فإن الخطوات التالية من المباحثات بين الجانبين ينبغي أن تؤدي إلى تدبير مغربي كامل للمجالات الجوية المعنية بعملية التفاوض".