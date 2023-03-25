بوتين وأردوغان يبحثان الوضع في سوريا وتطبيع العلاقات بين البلدين

"تم التطرق إلى المشكلة السورية، وتم التأكيد على أهمية استمرار عملية تطبيع العلاقات التركية السورية"

أعلن الكرملين الروسيّ اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بحثا في اتصال هاتفي الوضع في سوريا، وتم التأكيد على أهمية استمرار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وجاء في بيان الكرملين، يوم السبت: "تم التطرق إلى المشكلة السورية، وتم التأكيد على أهمية استمرار عملية تطبيع العلاقات التركية السورية. وأكد الرئيس التركي في حديث مع بوتين، على دور الوساطة البناء لروسيا في هذا الصدد".

كما أعرب الرئيسان عن ارتياحهما للديناميكية الإيجابية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك إمدادات الغاز وبناء محطة أكويو للطاقة النووية، و"تمت مناقشة الموضوعات الحالية للشراكة الروسية التركية في مختلف المجالات.

كما تم الاتفاق على تحديد إمكانيات تنظيم الإمداد، لمواد البناء من روسيا من أجل ترميم البنية التحتية والمساكن المدمرة". وأوضح البيان أن الزعيمين بحثا خطوات تطوير العلاقات الثنائية والتطورات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار أردوغان إلى إمكانية اتخاذ خطوات جديدة على أساس اتفاق تعزيز التعاون الاقتصادي المبرم بين البلدين في سوتشي خلال 2022. وتوجه أردوغان بالشكر لبوتين لموقفه الإيجابي حول تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود.