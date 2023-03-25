عائلة نتنياهو تتهم الخارجية الأمريكيّة بدعمها للإحتجاجات في اسرائيل

يائير نتنياهو: الخارجية الامريكية وراء الاحتجاجات | مسؤول سياسي كبير: حاولوا عزل نتنياهو مرتين

نشر نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يائير نتنياهو، في تغريدة له اليوم (السبت) ما قال توم كوتون، السناتور الأمريكي في الكونجرس، حول حقيقة أن وزارة الخارجية الأمريكية توزع الأموال على المعارضين الداخليين ضد الوزراء الإسرائيلية وضد نتنياهو، بحيث أُرسِل أكثر من 38 ألف دولار لحركة "من أجل جودة الحكم" التي تنظّم الاحتجاجات ضد نتنياهو.

وفي خطاب ألقاه، وصف كوتون تصرفات الحركة بأنها "تحريض على الحكومة الإسرائيلية والمطالبة باستقالة نتنياهو". وأعرب السناتور عن دعمه لفرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان.

بالإضافة إلى ذلك ، حاول المصدر السياسي تقزيم أزمة العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة في هذا الوقت، قائلاً "لم نصل إلى المستوى الذي كان عليه في الماضي، عندما حاولوا الإطاحة بنتنياهو من السلطة". وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يتلق إحاطة بشأن توبيخ سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايك هرتسوغ، وأن حالة العلاقات بين الدولتين "لم تتدهور - إنها دائمة".

وبحسب قوله ، "لدينا خلافات في الرأي بشأن المستوطنات، فهم يتفهمون جيداً جهودنا لمنع التصعيد". وأضاف أن إسرائيل لم تنتهك التزام الإدارة الأمريكية عند إلغاء قانون فك الارتباط كما زعمت الإدارة الأمريكية، وقال "إذا كان هناك أي شيء، فإنهم لم يفوا بالتزاماتهم الواردة في وثيقة بوش".

تم استدعاء مايك هرتسوغ إلى وزارة الخارجية الأمريكية لدعوة توبيخ بعد إلغاء قانون الانفصال في الكنيست. وجاء في بيان باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن "نائب الوزير نقل قلق الولايات المتحدة بشأن التشريع الذي أقره الكنيست وإلغاء عناصر مهمة من قانون فك الارتباط لعام 2015، بما في ذلك حظر بناء المستوطنات في شمال الضفة الغربية ".

دعوة التوبيخ من هذا النوع هي خطوة نادرة جدًا في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية وتشكل احتجاجًا دبلوماسيًا رسميًا. عادة ما يتأكد الأمريكيون من نقل رسائلهم إلى إسرائيل دون استخدام هذه الأنواع من الإجراءات. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن "التشريع الإسرائيلي استفزازي".