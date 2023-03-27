ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الفرنسي العلاقات وأبرز القضايا الدولية

كما بحث الجانبان "أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار".

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية وأبرز القضايا الدولية، وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "بن سلمان وماكرون استعرضا، في اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا".

كما بحث الجانبان "أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار".

وفي نفس السياق، جرى خلال الاتصال "تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك"، بحسب الوكالة السعودية.

وكان الجانبان بحثا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في اتصالٍ مماثل "الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما وأزمات المنطقة"، كما كان ولي العهد السعودي زار باريس في يوليو/تمُّوز الماضي، حيث بحث مع الرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية والحرب الروسية الأوكرانية وحرب اليمن وأزمة لبنان.

وتسعى الرياض وباريس لبذل جهود مشتركة في محاربة الإرهاب وتقريب وجهات النظر بشأن الأزمات التي تشهدها المنطقة.