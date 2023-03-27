English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • مسؤول بولندي: إسرائيل تشاورت معنا بشأن التعديلات القضائية

مسؤول بولندي: إسرائيل تشاورت معنا بشأن التعديلات القضائية

i24news

دقيقة 1
متظاهر يلوح بأعلام بولندا والاتحاد الأوروبي أمام المحكمة الدستورية البولندية بعد صدور حكم بشأن تعيين قضاة في وارسو في 3 ديسمبر 2015
Janek Skarzynski (AFP)متظاهر يلوح بأعلام بولندا والاتحاد الأوروبي أمام المحكمة الدستورية البولندية بعد صدور حكم بشأن تعيين قضاة في وارسو في 3 ديسمبر 2015

وكانت بولندا قامت خلال العشر سنوات الماضية بإصلاحات قانونية أدت الى اضعاف المحاكم

قال نائب وزير الخارجية البولندي فابل يفلونسكي صباح اليوم إن إسرائيل تشاورت مع حكومة بولندا بشأن مشاريع قوانين الثورة القانونية. 

Video poster

وبحسب يفلونسكي :"حاليا حان الوقت بأن يقوم المجتمع البولندي بالتشاور مع الحكومة في إسرائيل حول كيفية حماية حقوق الفرد". وأضاف نائب وزير الخارجية البولندية إن "الشؤون القانونية لكل دولة هي شؤون داخلية، الحديث يدور عن ديموقراطية لديها مشاكل، لكن سوف تتدبر". وقال إنه "عندما تحدثنا مع الحكومة الإسرائيلية، شاركناها تجربتنا، وحتى أن الحكومة نفسها سألتنا". 

الإصلاحات في الجهاز القضائي في بولندا والتي بدأت مع تبادل الحكم خلال العشر سنوات الماضية أدت الى اضعاف المحاكم. حيث أنه في غضون عدة سنوات تم استبدال القضاة المركزيين مع اولئك الموالين للسلطة القضائية وعمليا توقفت المحاكم البولندية بأن تصبح مستقلة.  

تلقت هذه المقالة 0 تعليق