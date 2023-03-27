مسؤول بولندي: إسرائيل تشاورت معنا بشأن التعديلات القضائية

وكانت بولندا قامت خلال العشر سنوات الماضية بإصلاحات قانونية أدت الى اضعاف المحاكم

قال نائب وزير الخارجية البولندي فابل يفلونسكي صباح اليوم إن إسرائيل تشاورت مع حكومة بولندا بشأن مشاريع قوانين الثورة القانونية.

وبحسب يفلونسكي :"حاليا حان الوقت بأن يقوم المجتمع البولندي بالتشاور مع الحكومة في إسرائيل حول كيفية حماية حقوق الفرد". وأضاف نائب وزير الخارجية البولندية إن "الشؤون القانونية لكل دولة هي شؤون داخلية، الحديث يدور عن ديموقراطية لديها مشاكل، لكن سوف تتدبر". وقال إنه "عندما تحدثنا مع الحكومة الإسرائيلية، شاركناها تجربتنا، وحتى أن الحكومة نفسها سألتنا".

الإصلاحات في الجهاز القضائي في بولندا والتي بدأت مع تبادل الحكم خلال العشر سنوات الماضية أدت الى اضعاف المحاكم. حيث أنه في غضون عدة سنوات تم استبدال القضاة المركزيين مع اولئك الموالين للسلطة القضائية وعمليا توقفت المحاكم البولندية بأن تصبح مستقلة.

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