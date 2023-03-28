تقرير: الرئيس الأمريكي لن يدعو رئيس الحكومة الإسرائيلية الى البيت الأبيض "بالوقت القريب"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم إنه حذر "بأن إسرائيل لا يمكنها المواصلة في هذا المسار" من تشريع قوانين "الإصلاحات القضائية". وخلال اجابته لمراسلة صحافية حول إمكانية دعوته رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قريبا الى البيت الأبيض قال "ليس خلال الفترة القريبة"، جاءت تصريحات الرئيس قبل بيان أدلى فيه في كارولينا الشمالية.

وأضاف الرئيس الأمريكي إنه "يأمل بأن يتمكن السياسيون الإسرائيليون من التوصل الى تسوية حول الإصلاحات القضائية" وإن "الولايات المتحدة لا ترغب بالتدخل بالسياسة الداخلية الإسرائيلية.

من جانبه عقب الوزير الإسرائيلي ميكي زوهار على التقرير وقال إن "الرئيس بايدن وقع ضحية الأخبار الكاذبة التي تنشر في إسرائيل حول الثورة القانونية" وبعدها قام بمحو هذه التغريدة وكتب مكانها :"من منطلق احترامنا لعلاقاتنا الهامة مع حليفتنا الأكبر الولايات المتحدة، محوت التغريدة، لقد فطر قلبي لمعرفة مقدار الضرر الذي لحق بإسرائيل من كافة الأخبار الكاذبة التي نشرت بشأن الإصلاحات القضائية ذات المصداقية".

وفي وقت سابق علق السفير الإسرائيلي لدى إسرائيل توم نايدس على إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن تجميد التشريعات القانونية، معربا عن ترحيبه إنه بالخطوة و قال إنه لم يتم ممارسة أية ضغوطات من جانب بلاده. وأضاف في مقابلة خاصة مع هيئة البث الرسمية "كان" قائلا :"إننا نريد أن نرى الدولة موحدة، تبطئ الأمور، تقرب الأشخاص، هذا ما أعتقد أن رئيس الحكومة سيحاول القيام به- وهذا أمر نرحب به ونقدره".