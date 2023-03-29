نتنياهو: إسرائيل ستدخل برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية في سبتمبر/أيلول القادم

قال نتنياهو، "اليوم قدمنا أخبارًا مهمة لمواطني إسرائيل. كما وعدنا، تم الانتهاء بنجاح من المتطلبات التشريعية للحصول على إعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستدخل برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية في سبتمبر/أيول المقبل.

وقال نتنياهو، "اليوم قدمنا أخبارًا مهمة لمواطني إسرائيل. كما وعدنا، تم الانتهاء بنجاح من المتطلبات التشريعية للحصول على إعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة. في الأشهر المقبلة سنفي بالمتطلبات الإضافية"، وأضاف "في سبتمبر/أيول 2023، سيتم تنفيذ الأمر وتدخل دولة إسرائيل قائمة الدول المعفاة من التأشيرات للولايات المتحدة ".

وشكر نتنياهو رئيس الائتلاف أوفير كاتس، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أمير أوحانا على "الترويج للمشروع بسرعة وكفاءة".

وكن قد وافق الكنيست، الاثنين المنصرم، على مشروع قانون يسمح للولايات المتحدة بالوصول إلى بيانات الإسرائيليين لإعفاء التأشيرة. يصرح القانون للشرطة الإسرائيلية بنقل معلومات الهوية مثل بصمات الأصابع إلى المنظمات المعترف بها في الولايات المتحدة.

وفقًا للقانون الفيدرالي للولايات المتحدة ، فإن أحد شروط انضمام أي دولة إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة هو توقيع اتفاقية تهدف إلى زيادة مشاركة المعلومات بين الدولة المشاركة والولايات المتحدة بشأن قضايا التهديدات للأمن والرفاهية العامة.

في العام الماضي ، أوقفت كتلة المعارضة بقيادة نتنياهو مشاريع القوانين الثلاثة ذات الصلة في الكنيست لعدة أشهر بسبب خلافاتها السياسية مع الحكومة السابقة برئاسة رئيس الوزراء آنذاك يائير لابيد. ومع ذلك ، بعد فوزه في انتخابات نوفمبر ، تعهد ائتلاف نتنياهو بتسريع التشريع.