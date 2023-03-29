السعودية تنضم كـ"شريك للحوار" لمنظمة شنغهاي للتعاون بقيادة الصين

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء السعودي وافق على القرار في جلسة برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الثلاثاء

أكدت السعودية موفقتها على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين بصفة "شريك للحوار"، حسب ما أفاد الإعلام الرسمي اليوم الأربعاء، في إشارة جديدة إلى تزايد روابط المملكة الخليجية مع البلد الآسيوي العملاق.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء السعودي وافق على القرار في جلسة برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الثلاثاء، حيث تمنح الخطوة الرياض "صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون" ومقرها بكين.

تأسست منظمة شنغهاي في 2001 كمنظمة سياسية واقتصادية وأمنية لآسيا الوسطى بمواجهة المؤسسات الغربية.

وإلى جانب الصين، تضم المنظمة 8 دول أعضاء هي روسيا والهند وباكستان وكازاخستان ودول أخرى من دول الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى، كما تضم دولًا أخرى لها صفة مراقب أو شريك في الحوار مثل إيران ومصر وقطر.

ويأتي انضمام السعودية بعد أقل من ثلاثة أسابيع من الكشف عن اتفاق مهم رعته بكين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران بعد قطيعة استمرت سبع سنوات، حيث انخرطت إيران والسعودية وهما خصمان اقليميان في نزاعات أقليمية بالوكالة مثل الحرب في اليمن.