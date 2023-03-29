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الأمم المتحدة تصادق على قرار أممي "تاريخي" لتحقيق العدالة المناخية

i24NEWS - AFP

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نشطاء المناخ يرسلون قنابل الدخان من خلف لافتة على مبنى أوروبا خلال مظاهرة مناخية خارج اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 12 ديسمبر، 2019.
(AP Photo/Virginia Mayo)نشطاء المناخ يرسلون قنابل الدخان من خلف لافتة على مبنى أوروبا خلال مظاهرة مناخية خارج اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 12 ديسمبر، 2019.

القرار الـ "تاريخي" يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن "واجبات" الدول في مجال مكافحة الاحتباس الحراري.

صادقت الجمعية العامة للأمم المتّحدة، اليوم الأربعاء بالإجماع على قرار "تاريخي" يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن "واجبات" الدول في مجال مكافحة الاحتباس الحراري.

وقال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش من على منبر الجمعية العامة، "سوياً، أنتم تكتبون التاريخ"، معتبراً أنّه حتّى وإن كان القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية غير ملزم فمن الممكن أن يساعد قادة الكوكب على "اتّخاذ الإجراءات المناخية الأكثر شجاعة والأكثر قوة التي تشتد حاجة العالم إليها".

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