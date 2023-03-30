روسيا تعتقل مراسل صحيفة وول ستريت جورنال بتهمة التجسس

أوضح جهاز الأمن أنه يشتبه بـ"تجسس" الصحافي "لحساب واشنطن ويجمع معلومات عن "شركة تابعة للمجمع العسكري الصناعي" الروسي.

أعلنت أجهزة الأمن الروسية الخميس توقيف مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إيفان غيرشكوفيتش بتهمة التجسس. وجاء رد الصحيفة ينفي المزاعم الروسية بشأن اعتقال المراسل على خلفية ضلوعه بالتجسس.

من جانبها نفت الصحيفة صحة المزاعم الروسية حول ضلوع مراسلها بعمليات تجسس.

وقال جهاز الأمن الفدرالي في بيان نقلته الوكالات الروسية إنه "أحبط النشاط غير القانوني للمراسل المعتمد (...) لمكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية المواطن الأميركي إيفان غيرشكوفيتش".

وأوضح جهاز الأمن أنه يشتبه بـ"تجسس" الصحافي "لحساب واشنطن ويجمع معلومات عن "شركة تابعة للمجمع العسكري الصناعي" الروسي.

وقبل بدء عمله في الصحيفة الأميركية اليومية في 2022، كان غيرشكوفيتش مراسلاً لوكالة فرانس برس في موسكو، وقبل ذلك صحافيا في صحيفة موسكو تايمز الصادرة بالإنكليزية.

والصحافي الروسي الأصل ويتقن اللغة الروسية، يبلغ من العمر 31 عاما ووالداه مقيمان في الولايات المتحدة.