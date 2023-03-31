اليابان تحظر تصدير مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية والطائرات إلى روسيا

كما ورد أن العقوبات ستمنع الكيانات اليابانية من تصدير مجموعة واسعة من العناصر الصناعية إلى روسيا، بما في ذلك آلات البناء ومحركات السفن والأجهزة البصرية

أعلنت اليابان أنها ستفرض عقوبات إضافية على روسيا، والتي ستحظر تصدير الطائرات والفولاذ والألمنيوم إليها، بسبب حربها في أوكرانيا. أعلنت ذلك وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

كما ورد أن العقوبات ستمنع الكيانات اليابانية من تصدير مجموعة واسعة من العناصر الصناعية إلى روسيا، بما في ذلك آلات البناء ومحركات السفن والأجهزة البصرية، وهذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في 7 نيسان\ أبريل المقبل.

الطالما سعت روسيا منذ بدأت الحرب الأوكرانية إلى التخفيف من آثار آلاف العقوبات الغربية التي فُرضت عليها حتى اليوم، رغم انها أكدت أنها ستصمد أمام ما تصفها بالحرب الاقتصادية.

لكنَّ الجديد، أنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرّح خلال اجتماع حكومي، بأنَّ اقتصاد روسيا قد يتعرض لآثار سلبية على المدى المتوسط بسبب القيود الغربية.

على مدار العام الأول من الحرب الروسية الأوكرانية، بدا الاقتصاد الروسي أكثر قوةً مما توقعه كثير من المحللين، لكنَّ مؤشرات الفترة الأخيرة وطبيعة العقوبات الغربية الأحدث، تشكك بقدرة الاقتصاد روسيا على الاستمرار بذات التماسك.

لولايات المتحدة : روسيا تسعى للحصول على أسلحة من كوريا الشمالية

وقال البيت الأبيض، الخميس، إن الولايات المتحدة لديها معلومات جديدة تشير إلى أن روسيا تسعى بنشاط للحصول على أسلحة إضافية من كوريا الشمالية في مقابل مساعدات غذائية.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي "ما زلنا نخشى أن تقدم كوريا الشمالية مزيدا من الدعم للعمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا. وأضاف: "لدينا معلومات جديدة بأن روسيا تسعى بنشاط للحصول على أسلحة إضافية من كوريا الشمالية".

وجاءت تصريحات كيربي بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مواطن سلوفاكي لمحاولته ترتيب عملية بيع أكثر من 20 نوعا من الأسلحة والذخائر الكورية الشمالية إلى روسيا لمساعدة موسكو على تعويض المعدات العسكرية التي دُمرت في حربها مع أوكرانيا.