وزير الخارجية الإسرائيلي كوهين يتحدث مع نظيره الأمريكيّ بلينكن: "سنعزز الحوار رغم خلافات الرأي"

كوهين لبلينكن: اسرائيل دولة ديمقراطية وقوية

على خلفية التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة، تحدث وزير الخارجية إيلي كوهين الليلة (بين الخميس والجمعة) مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. في محادثتهما، أعاد بلينكين التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ناقش وزراء الخارجية التحديات المشتركة، بما في ذلك إيران، فضلاً عن الجهود المبذولة لتعزيز المصالح المشتركة، مثل التكامل الإقليمي المستمر لإسرائيل. وجدد بلينكين التزام الولايات المتحدة المستمر بحل الدولتين، ورحب بالجهود الأخيرة للحد من التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال اجتماعات في العقبة وشرم الشيخ، وشدد على أهمية تجنب الإجراءات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات.

وأشار كوهين "تحدثنا عن توسيع اتفاقيات إبراهيم وإعفاء الإسرائيليين من التأشيرة والإصلاح القانوني" واضاف كوهين ان ى"العلاقات مع الولايات المتحدة هي إحدى ركائز سياستنا الخارجية. سنعمل بكل الطرق لتعزيز الحوار مع صديقنا العظيم وأنا سعيد بوجود قناة مفتوحة للحوار بيني وبين وزيرة الخارجية ".

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين الخميس أن "التزامنا بإسرائيل صارم وثابت، وسيظل هذا هو الحال"، مضيفًا أنه "في بعض الأحيان قد يختلف أفضل الأصدقاء"

مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وواشنطن على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أزمة الإصلاح القضائي في إسرائيل، حاول المسؤولون الأمريكيون يوم الأربعاء التقليل من أهمية الخلاف قائلين إن إسرائيل تظل "شريكًا رئيسيًا".