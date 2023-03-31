وزير الخارجيّة الإيرانيّ: التوصل الى اتفاق في المفاوضات النووية ممكن بشرط أن يكون الجانب الأمريكي واقعيًا

إشادة إيرانيَّة بالجهود القطرية في المفاوضات مع الغرب

قال وزير الخارجية الايرانيّ حسين امير عبداللهيان بان اميركا وبعض الدول الحليفة لها ارتكبت اخطاء بتدخلاتها في شؤون ايران الداخليّة وأكّد: "نحن الآن في مرحلة يمكن فيها التوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية وتلخيص الاتفاقية، بشرط أن يكون الجانب الأمريكي واقعيا". بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة "ارنا".

وخلال لقاء صحافيّ معه، أشار عبداللهيان إلى أنه تم الاتفاق على ذلك خلال مكالمة أجراها مع نظيره السعودي ، حيث طرحت أفكار بشأن موقع اللقاء، لافتا إلى أنه سيتم الكشف خلال الأيام المقبلة عن المكان واليوم المحدد للقاء.

وأشار إلى أنه سبقت مكالمته الأخيرة مكالمة أخرى أجراها في 21 مارس/آذار الجاري، جاءت كذلك في إطار استكمال ما بدأته مباحثات البلدين في بكين، والتي تطرقت لجميع القضايا المتعلقة بعلاقات البلدين.

يذكر أنه في العاشر من مارس/آذار الجاري، صدر بيان مشترك بين إيران والسعودية والصين، وأعلنت فيه طهران والرياض الاتفاق على "استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".

وفي السياق ذاته، ثمَّن وزيرُ الخارجية الإيراني عبد اللهيان الدور القطري الداعم لمسار المفاوضات بين طهران والغرب وخاصة واشنطن، لا سيَّما المرتبطة بملف تبادل السجناء مع الجانب الأمريكي أو خطط العمل الشامل المشتركة من أجل العودة للاتفاق النووي.

وشدَّد وزير الخارجية الإيراني على أن ملف تبادل السجناء بين بلاده والولايات المتحدة، ينطلق من قضية إنسانية، ولا يجب ربطها بمخرجات الاتفاق النووي أو خطة العمل الشامل المشتركة، مؤكدًا جاهزية بلاده ضمن إطار المفاوضات والاتفاقات السابقة لاتخاذ خطوات في هذا الملف.

من ناحية أخرى، قالَ وزير الخارجية الإيراني إنَّ "استئناف علاقات بلاده مع السعودية ستمتد آثاره الإيجابية لدول الجوار، مشيرًا إلى أنه اتفق مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود على عقد اللقاء المباشر بينهما خلال شهر رمضان الجاري، وإجراء التدابير الضرورية اللازمة لذلك".

وبسبب توتر العلاقات بين البلدين رفضت محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة ومقرها في لاهاي)، يوم الخميس الماضي، طلبا تقدمت به إيران للإفراج عن أصول يملكها مصرفها المركزي بقيمة ملياري دولار التي جمدتها الولايات المتحدة، ورأت المحكمة أنها لا تملك صلاحية النظر في هذا الطلب، لكنها اعتبرت أن واشنطن "انتهكت" حقوق مواطنين إيرانيين وشركات من هذا البلد، جمدت أصولهم.