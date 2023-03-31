لائحة إتهام في الولايات المتحدة: جاسوس روسي جمع معلومات في إسرائيل عن "زعيم حزب كبير"

حاول اختراق "الجنائية الدولية" في لاهاي، أميركا توجه تهمة التجسس لروسي مسجون بالبرازيل

قدمت الولايات المتحدة لائحة اتهام ضد الجاسوس سيرجي فلاديميروفيتش تشيركاسوف (36 عامًا) ، الذي حاول التسلل إلى محكمة لاهاي وجمع معلومات حول التحقيق ضد روسيا.

ومن بين أمور أخرى، تصف التهمة الموجهة إليه أنه زار إسرائيل قبل حوالي ثلاث سنوات، وجمع معلومات عن "أشخاص من السفارة في القدس" و "زعيم حزب كبير".

وقدّم تشيركاسوف أيضًا معلومات عن العديد من الأمريكيين، بما في ذلك مستشارو الدفاع العسكري للكونجرس وخبراء الاستخبارات ومعلم الأمن السيبراني. بالإضافة إلى ذلك، تواصل تشيركاسوف اجتماعيًا مع كبار المسؤولين في إدارة بايدن، وبعض التقارير التي زُعم أنه مررها جاءت من مساعدي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن.

وذكر بيان صادر عن النائب العام الفدرالي في واشنطن ماثيو غريفز أن تشيركاسوف (37 عاما) كان عميلا روسيا بهوية برازيلية منتحل باسم فيكتور مولر فيريرا، من أجل الالتحاق بجامعة جون هوبكنز في واشنطن.

وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن المواطن الروسي بدأ العمل في البرازيل بطريقة غير قانونية، وانتقل إلى الولايات المتحدة عام 2018 بعد قبوله في برنامج دراسات جامعية.