الرئيس الأمريكي يعلن أبريل/نيسان هو شهراً للتراث العربي بالولايات المتحدة

وأضاف بايدن” قصة العرب الأمريكيين هي قصة أمريكا- قصة من خلفيات وأديان متنوعة، وتقاليد نابضة بالحياة، وابتكار جريء، وعمل جاد ، والتزام بالمجتمع"

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان، أن أبريل/نيسان 2023 شهراً للتراث العربي في الولايات المتحدة، وقال :” بموجب السلطة المخولة لي بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة، أعلن بموجب هذا أن أبريل/نيسان 2023 هو شهر التراث العربي الأمريكي، إنني أدعو جميع الأمريكيين إلى معرفة المزيد عن تاريخ وثقافة وإنجازات العرب الأمريكيين وأن يراقبوا هذا الشهر بالبرامج والأنشطة المناسبة”.

وأضاف بايدن” قصة العرب الأمريكيين هي قصة أمريكا- قصة من خلفيات وأديان متنوعة، وتقاليد نابضة بالحياة، وابتكار جريء، وعمل جاد ، والتزام بالمجتمع، والوطنية القوية، وكلها تتحد لإنجاز شيء أعظم من أي واحد منا. في هذا الشهر، نجتمع معًا للاحتفال بالإسهامات التي لا تُحصى للأمريكيين العرب لأمتنا ونجدد التزامنا بالعمل الخالد المتمثل في التأكد من أن جميع الناس لديهم الفرصة لتحقيق الحلم الأمريكي”.

وأردف الرئيس الأمريكي “بلدنا شكله قلب المهاجر، وقد نسجت أجيال من الناس الشجعان والأمل من جميع البلدان، بما في ذلك من العالم العربي، تراثهم وعاداتهم ومواهبهم الفريدة في نسيج أمريكا"، وأضاف :”للأسف، نحن ندرك أيضًا أنه حتى مع قيام الأمريكيين العرب بإثراء أمتنا، لا يزال الكثيرون يواجهون التحيز والتعصب الأعمى والعنف – وصمة عار في ضميرنا الجماعي، يجب ألا يكون للكراهية ملاذ آمن في هذا البلد

وأشار بايدن إلى أن “الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تأسست على فكرة – أننا جميعًا خلقنا متساوين ونستحق أن نُعامل على قدم المساواة طوال حياتنا. بصفتنا أمة، لم نف أبدًا بهذا الوعد بالكامل، لكننا لم نتخلى عنه أبدًا أيضًا. في شهر التراث العربي الأمريكي ، دعونا جميعًا نسعى جاهدين لاحترام قيمنا الأساسية وتعزيز المساواة والفرص لجميع الناس ، مع التأكيد مرة أخرى على أن التنوع هو أعظم قوة في بلدنا”.