يُعتقد أن الشرطة السرية لطالبان احتجزتهم منذ يناير / كانون الثاني في حادث منفصل

تحتجز حركة طالبان ثلاثة رجال بريطانيين في أفغانستان - من بينهم ما يسمى بـ "السائح الخطر" مايلز روتليدج الذي عاد إلى البلاد بعد أن أجلته القوات المسلحة البريطانية قبل أقل من عامين. والرجلان الآخران هما المسعف الخيري كيفن كورنويل ومواطن بريطاني آخر لم يذكر اسمه ويدير فندقًا في كابول. ويُعتقد أن الشرطة السرية لطالبان احتجزتهم منذ يناير / كانون الثاني في حادث منفصل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO): ​​”نحن نعمل بجد لتأمين الاتصال القنصلي مع الرعايا البريطانيين المحتجزين في أفغانستان ونحن ندعم العائلات”. ". قال سكوت ريتشاردز من شبكة Presidium Network غير الربحية التي تساعد السيد كورنويل والبريطاني الذي لم يذكر اسمه، إنه يعتقد أن الرجلين يتمتعان بصحة جيدة ويعاملان بشكل جيد.

اكتسب روتليدج، البالغ من العمر 23 عامًا، شهرة – واجتذب الجدل – من خلال السفر إلى بلدان خطرة ونشرها على الإنترنت.

في أغسطس 2021 كان في “عطلة” في أفغانستان عندما وقع في الفوضى في العاصمة عندما سيطرت طالبان على البلاد. ختار الدولة التي مزقتها الحرب بعد أن بحث في قائمة بأكثر الأماكن خطورة لزيارتها في العالم، على الرغم من سيطرة طالبان على المزيد والمزيد من البلاد في ذلك الوقت.

السيد كورنويل، 53 عاما، تم اعتقاله في فندقه من قبل ضباط من المديرية العامة للمخابرات التابعة لطالبان (GDI) في 11 يناير. اتهم بحيازة سلاح ناري غير قانوني في الخزنة في غرفته، لكن عائلته تقول إنه حصل على ترخيص للسلاح الناري.

يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالية تقديم المشورة لمواطني المملكة المتحدة بعدم السفر إلى أفغانستان على أساس المخاطر الأمنية التي تنطوي عليها، بما في ذلك إمكانية الاحتجاز من قبل سلطات طالبان.السيد روتليدج شكر الجيش البريطاني بعد أن كان من بين الذين تم إجلاؤهم خلال الجسر الجوي في كابول.