تقرير: الولايات المتحدة تبلغ إسرائيل:ندرس دفع اتفاق نووي جزئي مع ايران حول البرنامج النووي

أبلغت إدارة بايدن إسرائيل والدولة العظمى الأوروبية-المانيا، فرنسا وبريطانيا قبل عدة أسابيع أنها تدرس إمكانية دفع اتفاق نووي جزئي مع ايران والتي تعتمد على تجميد أجزاء من البرنامج النووي مقابل تسهيلات معينة بالعقوبات، جاء هذا نقلا عن عشرة مسؤولين إسرائيليين وديبلوماسيين غربيين وخبراء أمريكيين مطلعين أدلوا بتصريحاتهم الى موقع "ولا"، وقالوا إن ايران في هذه المرحلة على دراية بالموضوع ، وانها رفضت الاقتراح خلال هذه المرحلة.

خلال الأشهر الأخيرة لم تستبعد إدارة بايدن مواصلة الجهود الديبلوماسية مع ايران لكنها أوضحت أن العودة الى الاتفاق النووي ليس على سلم أولوياتها بسبب المساعدة العسكرية الإيرانية الى روسيا وقمع المظاهرات في طهران.

النقاشات في البيت الأبيض حول الاتفاق الجزئي مع ايران تشير الى توجه جديد من جانب الإدارة الأمريكية تجاه الأزمة حول البرنامج النووي الإيراني وتوضح الى أي مدى الولايات المتحدة قلقة من التقدم الذي أحرزه الإيرانيون خلال العامين المنصرمين.

مبادرة البيت الأبيض الجديدة هي محاولة لوقف التقدم بالبرنامج النووي الايراني، وكسب مزيد من الوقت وتجنب وصولهم الى السلاح النووي خلال فترة زمنية قصيره نسبية قبل الوصول الى قرار حاسم بشأن إمكانية استخدام القوة العسكرية لمنع ايران من الوصول الى سلاح نووي.

الفكرة التي ناقشها البيت الأبيض هي محاولة التوصل الى صفقة لا تشمل عودة كاملة الى الاتفاق النووي من عام 2015، لكنها تذكر أكثر بالاتفاقية المؤقتة التي وقعت بين ايران والدول العظمى في جنيف في تشرين ثاني/نوفمبر 2013.

وفقًا لمسؤولين إسرائيليين كبار ودبلوماسيين غربيين ، بدأت إدارة بايدن مناقشة التوجه الجديد في كانون ثاني/يناير الماضي. أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل والقوى الأوروبية - ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى - في شباط/فبراير.

وكانت الخطة الأمريكية أن الاتفاقية الجزئية ستشمل تجميد تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60٪ مقابل تخفيف العقوبات على إيران ، مثل إذابة 7 مليارات دولار مجمدة في حسابات بنكية في كوريا الجنوبية.

الإيرانيون واعون للاقتراح الأمريكي. وقال مسؤول إسرائيلي كبير ودبلوماسي غربي أن الأمريكيين نقلوا العرض إلى الإيرانيين عبر وسطاء. وبحسبهم ، رفض الإيرانيون في هذه المرحلة العرض وأوضحوا أنهم مهتمون بالعودة الكاملة للاتفاق النووي لعام 2015.