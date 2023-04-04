استراليا تحظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الالكترونية الحكومية

وحرصت العديد من الدوائر الحكومية في البداية على استخدام تيك توك كوسيلة للتواصل مع شرائح ديموغرافية صغرى من الصعب الوصول إليها من خلال وسائل الإعلام التقليدية

أعلنت أستراليا الثلاثاء أنها ستحظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الالكترونية الحكومية، على خلفية الادعاء بأن الشركة تتعاون مع الحكومة الصينية وتمدها بالبيانات الشخصية للمستخدمين حول العالم لأغراض تجسسية، لتصبح أستراليا آخر عضو في تحالف "خمسة عيون" الاستخباراتي الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا يفرض حظرا حكوميا على تيك توك.

وقال المدعي العام الأسترالي مارك دريفوس إن القرار اتخذ على ضوء نصائح من وكالات الاستخبارات في البلاد، وسيبدأ تنفيذه "في أقرب وقت ممكن عمليا".

واتخذت فرنسا وهولندا والمفوضية الأوروبية قرارات مماثلة.

وأعاد تيك توك الحظر إلى "كراهية الأجانب"، لكنه أقر في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي بجمع بيانات للتجسس على صحافيين.

وكانت العديد من الدوائر الحكومية حريصة في البداية على استخدام تيك توك كوسيلة للتواصل مع شرائح ديموغرافية صغرى من الصعب الوصول إليها من خلال وسائل الإعلام التقليدية.

وفي وقت سابق هذا العام، أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستنزع كاميرات المراقبة الصينية الصنع من مكاتب السياسيين بسبب مخاوف أمنية.