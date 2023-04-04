فنلندا تصبح رسميا العضو الـ31 في حلف شمال الأطلسي

"سنرحب غدا بانضمام فنلندا لتصبح العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي مما سيعزز من أمن فنلندا وقوة تحالفنا

انضمت فنلندا اليوم الثلاثاء، إلى حلف الناتو رسميا، لتصبح العضو الـ31، وتسلم وثيقة انضمامها لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وسلم وزير الخارجية الفنلندي، هافيستو بيكا، وثيقة عضوية بلاده للحلف بعد أن أمضاها، إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وقال وزير الخارجية الأمريكي خلال مراسم تسلم الوثيقة: "الآن أستطيع أن أقول إن فنلندا أصبحت العضو الحادي والثلاثين في الناتو"، واعتبر أن انضمام فنلندا الى حلف شمال الأطلسي هو "يوم تاريخي" للحلف.

وقال بلينكن في بروكسل "استطيع القول إن (هذا الانضمام) قد يكون الأمر الوحيد الذي يمكن أن نشكر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عليه، لأنه قام مجددا بتسريع أمر قال إنه يريد تفاديه عبر الاعتداء" على أوكرانيا.

بدوره رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بعضوية فنلندا، وقال إن "انضمام فنلندا إلى الناتو هو أفضل هدية بمناسبة عيد ميلاد الحلف (74)".

وكان قد قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ للصحفيين في بروكسل أمس الاثنين (الثالث من أبريل 2023): "سنرحب غدا بانضمام فنلندا لتصبح العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي مما سيعزز من أمن فنلندا وقوة تحالفنا". وأشاد بالخطوة باعتبارها « تاريخية ».