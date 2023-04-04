السويد توقف 5 أشخاص بشبهة الإعداد لهجمات ردا على حرق المصحف

"القضية الحالية هي واحدة من عدة قضايا كان جهاز الأمن السويدي يعمل عليها (...) في ما يتعلق بإحراق القرآن"

كشفت الاستخبارات السويدية، اليوم الثلاثاء، أنها قامت بتوقيف 5 أشخاص بشبهة إعداد لهجوم في السويد، ردا على إحراق المتطرف السويدي الدنماركي، راسموس بالودان، مصحفا أمام السفارة التركية في ستوكهولم خلال يناير/كانون الثاني.

وقالت نائبة رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الداخلي، سوزانا تريهورنينغ، في بيان، إن "القضية الحالية هي واحدة من عدة قضايا كان جهاز الأمن السويدي يعمل عليها (...) في ما يتعلق بإحراق القرآن"، مشيرة إلى أن المشتبه فيهم على صلة بـ "التطرف الإسلامي" في العالم.

وكان قد أقدم راسمون بالودان، زعيم حزب هارد لاين اليميني المتطرف الدنمركي والمعروف منذ سنوات بمواقفه المعادية للإسلام، على حرق نسخة من المصحف أمام سفارة تركيا في ستوكهولم، احتجاجا على وقوف تركيا أمام انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

ولم تتدخّل الشرطة السويدية لمنعه من إحراق المصحف، لأنّها اعتبرت أن حرية التظاهر والتعبير المكفولتين دستوريا في السويد تجيزان له القيام بما قام به.

وأثارت الواقعة غضب دول عربية وإسلامية، مما دفعها لإصدار بيانات منددة وغاضبة، جاء فيها أن ما حصل هو "إساءة متعمدة لمشاعر المسلمين واستفزاز وتحريض ضدهم".

وأثار الترخيص الذي مُنح لتنظيم التظاهرة توترا دبلوماسيا بين السويد وتركيا التي نددت بما اعتبرته "جريمة كراهية واضحة"، مما زاد تعقيد المحادثات حول انضمام ستوكهولم إلى حلف الناتو الذي تعرقله أنقرة.