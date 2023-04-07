لافروف في تركيا لبحث اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية وملف سوريا

لافروف: أيّ مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا يجب أن ترتكز على إقامة "نظام عالمي جديد"

يبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تركيا مستقبل اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية الذي كانت أنقرة أبرز الأطراف الراعية له الى جانب ملف سوريا حيث يعتبر هذان الملفين من ابرز الملفات الشائكة في العلاقات بين البلدين.

وقال لافروف الذي وصل الى تركيا مساء الخميس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو إن العقبات أمام الصادرات الزراعية الروسية تزداد صعوبة.

وأضاف أنه ناقش مع نظيره التركي "تقاعس" في تنفيذ بنود اتفاق الحبوب في البحر الأسود مؤكدا أنّ أيّ مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا يجب أن يكون مرتكزها الأساسي قيام "نظام عالمي جديد" لا يخضع لهيمنة الولايات المتّحدة.

واوضح ان "المفاوضات لا يمكن أن تتمّ إلا على أساس مراعاة المصالح الروسية. هذه مبادئ سيقوم عليها النظام العالمي الجديد".

بدوره قال وزير الخارجية التركي إن بلاده قلقة بشأن التصعيد المحتمل للصراع بين روسيا وأوكرانيا في الربيع مؤكدا ان تركيا ستواصل جهودها لإنهاء الحرب عن طريق المفاوضات. وقال مسؤول رافضا الكشف عن اسمه إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي يخوض حملة لاعادة انتخابه رئيسا في 14 أيار/مايو، سيستقبل لافروف.

وتتحرك روسيا وتركيا بشكل مشترك في عدة ملفات دولية وتشدد موسكو على ضرورة تنسيق المواقف مع انقرة بحسب وزارة الخارجية الروسية.

بين النقاط المطروحة على جدول الأعمال "تطبيق الاتفاق حول الحبوب" الأوكرانية الذي تدخل فيه إردوغان شخصيا عند توقيعه في تموز/يوليو 2022 في اسطنبول.