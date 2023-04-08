الولايات المتحدة الأمريكية: أساتذة يعارضون افتتاح فرع جامعة كولومبيا الأمريكية في إسرائيل

يهدف المركز الجامعي إلى استيعاب طلاب الماجستير والباحثين في تخصصات مختلفة

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير لها، أن 95 أستاذًا وقعوا ضد افتتاح فرع من فروع جامعة كولومبيا الأمريكية في إسرائيل، وذلك بسبب الوضع السياسي الحالي في البلاد والجدل الحكومي بشأن الإصلاح القضائي المقترح.

وينتقد الأساتذة بشكل خاص "موقف الدولة من السكان الفلسطينيين": "إسرائيل، من خلال القوانين والسياسات والممارسات الرسمية وغير الرسمية، ترفض الانصياع للقانون الدولي لحقوق الإنسان، سواء في البلاد أو في معاملته للفلسطينيين."

يهدف المركز الجامعي إلى استيعاب طلاب الماجستير والباحثين في تخصصات مختلفة. وكانت للجامعة بالفعل علاقات مع إسرائيل، حيث تقدم لطلابها درجة مزدوجة مع جامعة تل أبيب.

رسالة ثانية موقعة من 175 أستاذًا تؤكد دعمهم. وأوضحوا أن افتتاح هذا المركز لن يشكل بالضرورة مصادقة على سياسة الحكومة وأن التخلي عن هذا المشروع سيكون بمثابة رفض مؤسسي للسياسة الإسرائيلية من جانب الجامعة.

Ahmad Gharabli/AFP Manifestations

ومن المقرر تنظيم مظاهرات حاشدة أخرى مساء اليوم في المدن الإسرائيلية ضد إصلاح النظام القضائي.