المسيحيون حول العالم يحتفلون بعيد الفصح المجيد

حث البابا فرنسيس الروس، اليوم الأحد، على السعي وراء الحقيقة فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، كما دعا إلى حوار بين الفلسطينيين والإسرائليين

فيما تشهد الاحتفالات بعيد الفصح اليهودي وعيد الفصح المسيحي في القدس وضع أمني ​​متوتر، اتخذت الاحتفالات في جميع أنحاء العالم المسيحي اليوم الأحد دلالات سياسية.

في هذا السياق، حث البابا فرنسيس الروس، اليوم الأحد، على السعي وراء الحقيقة فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، كما دعا إلى حوار بين الفلسطينيين والإسرائليين، وذلك خلال رسالته بمناسبة عيد الفصح.

وقال "ساعدوا الشعب الأوكراني الحبيب في رحلتهم نحو السلام ، وسلطوا ضوء عيد الفصح على شعب روسيا"، وتابع، "عزوا الجرحى وكل من فقدوا أحباءهم بسبب الحرب، وامنحوا الأسرى أن يعودوا سالمين إلى عائلاتهم".

كما ذكر البابا فرنسيس في رسالته أيضًا انعدام الاستقرار في لبنان وعبّر عن أمله في أن "يجد شعب الروهينغيا المعذب العدالة" في ميانمار، وطالب بمزيد من المساعدات لضحايا الزلازل التي وقعت في فبراير/ شباط وتسببت في مقتل قرابة 56 ألفًا في تركيا وسوريا.

في العاصمة السورية دمشق ، سار الكشافة المسيحيون في عرض عيد الفصح في أزقة وسط المدينة التاريخي، كما احتفلت الكنيسة الأرمنية الرسولية في العاصمة يريفان بالعيد المعروف أيضًا باسم يوم القيامة المقدسة للمسيح من خلال إقامة قداس جماهيري.